Известный дирижер Теодор Курентзис покидает Пермский край

Информацию, которую еще в начале июня опровергали представители маэстро, теперь подтвердилась.



Уехал, но обещал вернуться. В этой фразе скрыто истинное положение дел с Теодором Курентзисом. Маэстро покидает должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Информацию об этом «Эхо Перми» в пятницу официально подтвердили в пресс-службе оркестра Курентзиса musicAeterna. Там подчеркнули, что дирижер сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора. Предполагается, что творческой резиденцией проекта станут сразу два города – Москва и Санкт-Петербург.

С Пермским краем Теодора Курентзиса будет связывать теперь только Дягилевский фестиваль, он останется его художественным руководителем. Одним из тех, кто приглашал Теодора Курентзиса в Пермский край был художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. В беседе с «Эхо Перми» он заявил, что никак не мог повлиять на эту ситуацию: «У меня нет ресурсов, чтобы остановить Теодора. У меня был ресурс, чтобы его пригласить в Пермь. А остановить у меня ресурса нет».

Сам Курентзис пока никак не обращался к зрителям или прессе. В Пермском театре оперы и балета обещают, что его заявление будет опубликовано на сайте театра в пятницу.

Теодор Курентзис — российский и греческий дирижер, получивший множество наград. Он руководил Пермским театром оперы и балета с 2011 года. Одной из версий ухода Курентзиса СМИ называют его разногласия с руководством края, которые привлекли для строительства новой сцены театра Владимира Кехмана, художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета и Михайловского театра.