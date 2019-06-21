В МВД выступили с инициативой расширения полномочий ГИБДД

В ведомстве считают, что инспекторы дорожной полиции должны получить возможность без суда ограничивать действие водительских прав, а оформление аварий и нарушений на дороге следует существенно упростить.

Представители МВД России обнародовали предложения по корректировке кодекса, которые затрагивают интересы всех автовладельцев. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Поправки обсуждались в рамках научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. С одной стороны предлагается существенно упростить все процедуры, а с другой — собираемость штрафов и полномочия инспекторов должны возрасти.

Глава административно-правового управления юридического департамента МВД Дмитрий Газизов считает, что количество составов дорожных правонарушений может сократиться. ГИБДД, уверен чиновник, должна администрировать только «наиболее опасные». Самое радикальное предложение касается назначения административных арестов, от которых считают целесообразным отказаться вовсе.

Представитель МВД также считает возможным пересмотр принципа наказания юридических лиц за дорожные нарушения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы, когда размер наказания зависит от выручки компании.

Несмотря на то, что пока однозначного одобрения корректировок внутри ведомства нет, в ГИБДД разделяют мнение. Что действующий кодекс в части наказания за дорожные проступки за 17 лет после своего принятия уже устарел.

После согласования всех инициатив, до начала весны следующего года, проект Кодекса об административных правонарушениях должен быть внесен в правительство. Вступить в силу документ может после утверждения, в январе 2021 года.