Транспортная прокуратура начала проверку из-за срыва сроков навигации на канале имени Москвы, где накануне обнаружили новую течь. В январе из-за аварии на этом месте был затоплен Тушинский тоннель и парализовано движение транспорта.

Сроки восстановления участка канала над Тушинским тоннелем многократно откладывали. Изначально обещали, что уже к началу навигации, то есть в апреле, движение тут будет восстановлено. Потом дату перенесли на первый день лета, потом на 10 июня, затем на 15-ое. Как пишет газета «Коммерсант», перед шлюзом уже стояли несколько грузовых судов, но накануне в тоннеле обнаружили новую протечку. В компании-операторе канала подтвердили, что проблема есть. При наполнении этого участка водой была выявлена течь, но незначительная – около 40 литров в минуту. Это объем обычного ключа или родника, отметили в организации, но называть новый срок восстановления навигации отказались. При этом один из собеседнеков «Коммерсанта» отметил, что до этого на поиски пробоины ушло три месяца. В Российской палате судоходства подсчитали, потери всех перевозчиков могут составить около 2 млрд рублей, если аварийный участок не откроется в текущую навигацию. Гендиректор компании АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев рассказал телеканала РБК, что к этому момента ущерб перевозчика составил 150 миллионов рублей.

Сегодня, на следующий день после обнаружения течи, на канале работало не более 10 человек. Вода из этого участка была практически полностью откачана. По факту переноса сроков навигации по каналу имени Москвы транспортная прокуратура начала проверку. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Причиной январской аварии, как сообщали в Ространснадзоре, стали некачественные материалы и ошибки, допущенные при расширении Волоколамского шоссе в начале 00-х. Стоимость работ по восстановлению канала превысила 200 миллионов рублей.