Дональд Трамп отдал приказ не наносить точечные удары по Ирану за 10 минут до их начала

По его словам, вооруженные силы США готовы к возможным действиям в отношении этой страны, но он не торопится. Таким образом американский президент подтвердил информацию газеты Таймс, которая написала, что Трамп одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник. Американский президент передумал и говорит, что атака могла быть ошибкой.

Президент Трамп не исключает возможности военного конфликта с Ираном, отмечают американские СМИ.

Как напоминает колумнист издания Вашингтон пост Иран начал наращивать свою наступательную тактику в отношении США еще в начале мая, после того, как Вашингтон, с одной стороны, назвал иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией и, с другой, наложил полноценные санкции на нефтяной экспорт Тегерана в намерении свести к нулю все его доходы от внешней торговли. Оказавшись зажатым в угол Иран оставил свою выжидательную тактику и перешел к наступлению, цитата, «вооружившись стратегией, которую успешно используют россияне на Украине, действуя через союзников», таких как, например, хуситы в Йемене, атаковавшие Саудовские нефтепроводы, гражданские аэропорты, электростанции и другие объекты. Увидев, что эти действия не заставили США отступить, накануне иранцы сбили американский беспилотник. Следующим шагом в этой череде событий может стать ракетный удар по истребителю F-18, который всегда сопровождает большие дроны, подобные сбитому RQ-4, пишет издание. – Что будет дальше, увидим, однако пока Трамп, похоже, не готов к военному конфликту, поскольку он уже ведет в отношении Ирана вполне успешную экономическую войну, которая, скорее всего, в ближайшее время будет подкреплена действиями в кибер-пространстве и других сферах, считает автор Вашингтон пост.

Портал Си-эн-эн, пытаясь проанализировать готовность Ирана к открытому боевому противодействию США, обращает внимание на то, что согласно заявлению иранского военного командования, оно вчера воздержалось от удара по американскому военному самолету с тремя десятками человек на борту, сопровождавшему уничтоженный беспилотник. Как заявил командующий аэрокосмическими силами Исламской революционной гвардии, цитата, «мы могли его сбить, но не сделали этого». Тегеран также заявил, что за 10 минут до атаки ракетой класса земля-воздух дрон получил соответствующее предупреждение.

Британские авиалинии сегодня заявили, что ввиду обострения обстановки в регионе их самолеты теперь используют альтернативные маршруты, идущие в обход акватории Ормузского пролива.