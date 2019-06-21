В Красноярском крае завуч одной из школ устроила детям принудительную дактилоскопию

Женщина взяла отпечатки пальцев у второклассников. Родители обратились в прокуратуру. Завуч ограничилась дисциплинарным взысканием.

Школа номер 16 в Минусинске считается одной из самых лучших в городе. Правда, в последние дни это учебное заведение оказалось в сводках новостей с негативной стороны. Поводом стал инцидент с участием завуча школы Нины Пироговой. Она заставила сдать второклашек отпечатки пальцев под предлогом некоего расследования пропажи карманных денег. Так заместитель директора по учебно-воспитательной работе, по сути, взяла на себя функцию полицейских. Инцидент произошёл в конце учебного года. О случившемся телеканалу «Тон» рассказала мама одного из мальчиков, которого заставили пройти дактилоскопию, Екатерина Покидова. По её словам сына процедура перепугала, ему нанесли серьёзную психологическую травму.

По словам мамы ребёнка, директор заведения Антон Титов сначала согласился с тем, что завуч допустила серьёзные нарушения, обещал разобраться и виновных наказать. Однако вскоре Титов позицию изменил. Матери школьника сказал: преступление было бы, если бы ребенка вашего били об стену головой. А отпечатки пальцев взяли в целях воспитательного процесса. Завуч сейчас в отпуске. Её привлекли к дисциплинарному взысканию, сообщил директор телеканалу. При этом Титов считает излишним извинять перед родителями школьников, прошедших принудительную процедуру.

Технически не было снятия отпечатков, сказал директор другому местному изданию «Проспект мира». По выражению Титова у педагога не было красящего вещества. Она показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги. Мама школьника ждёт что прокуратура отреагирует на случившееся.

После обращения в надзорное ведомство женщину попросили забрать заявление и перевести ребёнка в другую школу.