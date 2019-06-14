МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции, проводивших оперативные мероприятия в отношении Ивана Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции, проводивших оперативные мероприятия в отношении журналиста Ивана Голунова. Дело о наркотиках передается в прокуратуру, а затем в СК.

Журналист и писатель Николай Сванидзе сказал в эфире «Эха Москвы», что вряд ли расследование пойдет далеко.

Напомним, что постов по делу Голунова лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.