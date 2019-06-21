Завуч одной из школ Красноярского края сняла отпечатки пальцев у второклассников

Это произошло в городе Минусинск, — рассказала местному каналу «Тон» мать одного из учеников. По ее словам, Нина Пирогова объяснила свои действия случаями карманных краж. С помощью отпечатков пальцев она собиралась выяснить, кто из детей ворует. Директор школы сказал, что будет достаточно дисциплинарного взыскания, поскольку отпечатки сняли в воспитательных целях. Родители школьников обратились в прокуратуру. При этом матери мальчика, которая общалась с журналистами, в школе дали понять, что ей следует перевести ребенка в другое учебное заведение.