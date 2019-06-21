Глава парламента Грузии ушел в отставку после протестов в Тбилиси

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе. Кроме того, в отставку подал депутат грузинского парламента, который отвечал за выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова, — отмечает телеканал «Дождь».

Накануне после того, как Гаврилов, выступая на Ассамблее православия, сел в кресло спикера грузинского парламента, в Тбилиси началась массовая акция. Ее участники пытались взять парламент штурмом. Людей разогнал спецназ. При этом использовались слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На сегодня грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста.

МИД нашей страны посоветовал россиянам, которые находятся в Грузии или собираются туда поехать, избегать мест массового скопления людей.