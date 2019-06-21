Губернатор Калининградской обл. записал видео в поддержку экоактивистки, в отношении которой возбудили 5 уголовных дел

Губернатор Калининградской области записал видео в поддержку экоактивистки, в отношении которой возбудили пять уголовных дел. Антон Алиханов пообещал помочь с оплатой штрафов.

Александра Королева стала фигуранткой дел из-за отказа признавать организацию «Экозащита» иностранным агентом и из-за отказов платить штрафы.

Королева покинула Россию. Она попросила политического убежища в Германии.