Губернатор Калининградской обл. записал видео в поддержку экоактивистки, в отношении которой возбудили 5 уголовных дел
Губернатор Калининградской области записал видео в поддержку экоактивистки, в отношении которой возбудили пять уголовных дел. Антон Алиханов пообещал помочь с оплатой штрафов.
Александра Королева стала фигуранткой дел из-за отказа признавать организацию «Экозащита» иностранным агентом и из-за отказов платить штрафы.
Королева покинула Россию. Она попросила политического убежища в Германии.