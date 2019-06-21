Завершено следствие по делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца

Пока следственная группа просит продлить девушкам срок меры пресечения в виде запрета определенных действий еще на один месяц.

Расследование резонансной истории, как сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин, закончилось. Теперь должно быть подготовлено обвинительное заключение и делу будет направлено в суд. В июне у здания СК в Столице прошли пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Акции состоялись и в других городах. Их участники требовали изменить вменяемую сестрам статью и обратить внимание на проблему домашнего насилия в целом. Пикетчики напоминали, что убийство, произошедшее летом минувшего года, могло быть вызвано насилием со стороны отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Тот долгие годы избивал девушек, 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. Наказывал своих дочерей за «беспорядок», были подозрения и в сексуальном насилии. Девушки сразу после ареста признали свою вину и рассказали, что не менее 36 ударов ножом были нанесены в состоянии аффекта. В конце сентября минувшего года девушек освободили из-под стражи, заменив заключение на ограничения в общении и пользовании связью.

Адвокаты сестер Хачатурян настаивают их на полной невиновности и называют девушек жертвами домашнего насилия.