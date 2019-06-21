Дональд Трамп отказался от удара по Ирану из-за непропорциональности подобного ответа

Об этом сообщил сам президент США. Он подтвердил сведения, ранее опубликованные газетой The New York Times. Издание со ссылкой на источники писало, что планировалась атака на радиолокационную станцию и ракетные батареи. Трамп написал в Твиттере, что поинтересовался у подчиненных, сколько будет смертей. Ему ответили, что могут погибнуть 150 человек. В итоге за 10 минут до удара было принято решение об отмене операции, — добавил президент США. Этой атакой Трамп собирался ответить на действия Ирана, сбившего военный американский беспилотник.