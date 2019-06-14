МИД России рекомендовал гражданам нашей страны, которые находятся в Грузии, избегать мест массового скопления людей

МИД России рекомендовал гражданам нашей страны, которые находятся в Грузии или планируют туда отправиться, избегать мест массового скопления людей. Рекомендации связаны с событиями минувшего четверга, когда в Тбилиси прошла массовая акция. Она была спровоцирована выступлением в парламенте Грузии депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который сидел в кресле спикера. В ходе массовой акции спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что массовые беспорядки в Грузии стали результатом антироссийской провокации.

Между тем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что протесты не связаны с международной повесткой и вызваны внутриполитическими проблемами. Лукьянов считает, что в ближайшее время в Грузии может начаться новый период политической нестабильности.