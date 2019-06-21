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16:30, 21 июня 2019

Завершено расследование уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян

Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых Ярослав Пакулин. По его словам, следствие попросило продлить сёстрам меру пресечения на месяц.

Девушек обвиняют в убийстве отца. Они дали признательные показания и рассказали, что отец долгое время издевался над ними. Сёстры рассказали также о насилии, в том числе сексуальном. В качестве меры пресечения для девушек выбрали запрет определенных действий. На днях в Москве пришли пикеты в поддержку обвиняемых. Участники акций требовали изменить статью, поскольку действия сестёр были вызваны насилием. Сейчас по статье об убийстве по предварительному сговору фигуранткам грозит до 20-ти лет лишения свободы.



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