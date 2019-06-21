Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отставке на фоне протестов

Это подтвердил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Отставка Кобахидзе была одним из требований, выдвинутых участниками массовой акции, прошедшей в Тбилиси накануне. Кроме того, протестующий добивались отставки глав МВД и Службы безопасности.

Протесты были вызваны выступлением депутата Госдумы Сергей Гаврилова, который в парламенте занял кресло спикера и говорил по-русски. Для разгона митингующих спецназ применил слезоточивый газ и водометы. По данным МВД страны, задержали более 300 человек, около 240 пострадали. Сегодня оппозиция намерена устроить новую акцию протеста.

МИД России рекомендовал россиянам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Ранее в МИДе события в Тбилиси назвали действием радикальных политических сил Грузии.