Трамп: США были готовы нанести точечные удары по трем объектам в Иране, но остановили операцию за 10 минут до начала

Соединенные Штаты были готовы нанести точечные удары по трем объектам в Иране, но остановили операцию за 10 минут до начала. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на источник в Белом доме, что американский лидер одобрил военные удары по нескольким целям в Иране в ответ на атаку на американский беспилотник, но на фоне растущей напряженности отменил операцию.