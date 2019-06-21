Лукьянов: Протесты в Грузии вызваны внутриполитическими проблемами и не имеют отношения к международной повестке

Протесты в Грузии вызваны внутриполитическими проблемами и не имеют отношения к международной повестке. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«То, что происходит в Тбилиси, не имеет никакого отношения к международному контексту. Казус с российским депутатом стал просто формальным поводом. А в целом это проявление накопившихся противоречий в грузинской политике», — отметил эксперт.

С точки зрения Ф.Лукьянова, «уже довольно давно правящая коалиция — «Грузинская мечта» — испытывает проблемы с повесткой развития». «Недостаточная динамика роста порождает ожидания в обществе и почву для оппозиции, чтобы раскачать ситуацию», — считает он.

Ф.Лукьянов полагает, что власти располагают достаточным количеством ресурсов, чтобы с этим справиться, однако нанесенный им ущерб будет серьезным, поэтому в Грузии можно ожидать нового периода политической нестабильности.