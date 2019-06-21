Американский концерн Форд" продаст свои заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах
Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он пока не берется прогнозировать, кто будет участвовать в аукционе.
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Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он пока не берется прогнозировать, кто будет участвовать в аукционе.
Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…
Несерпастый, немолоткастый Если бы я жил в ЛДНР, то обязательно получил бы российский паспорт, ибо считаю, что чем больше паспортов — тем больше возможностей для человека и его семьи. И это никакого отношения к политике не имеет. Решил товарищ Путин подарить паспорта — большое спасибо, берем!..
Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…
Партийная система в поисках баланса Регулярно возникают слухи о создании «второй партии власти» — то на базе ОНФ, то под руководством депутата Поклонской… Рискнем предположить, что это связано с тем, что создать за 30 лет устойчивую многопартийную модель невозможно. Россия все еще ищет оптимальный для себя баланс…
18 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)