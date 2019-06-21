МВД выявило нарушения в действиях своих сотрудников, участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова

Об этом сообщается на сайте столичного полицейского главка. Ранее возбужденное уголовное дело будет передано из полиции в прокуратуру и Следственный комитет.

В работе полицейских УВД по ЗАО, которые задерживали журналиста «Медузы» по делу о покушении на сбыт наркотиков, сотрудники управления собственной безопасности МВД нашли нарушения. Это результат предварительного расследования дела по статье о приготовлении к преступлению и статье 228, обвинения по которой с самого журналиста сняты. Статус оперативников, участвовавших в задержании на Цветном бульваре 6 июня, пока не ясен. 11 июня их отстранили от работы, а их непосредственные начальники — глава УВД по ЗАО генерал-майор Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного полицейского главка Юрий Девяткин, были уволены. Это произошло после заявления министра внутренних дел Колокольцева в преддверии акции в поддержку журналиста «Медузы». Министр говорил о недоказанности вины, а сам Голунов заявлял о том, что наркотики ему были подброшены, а само дело сфальсифицировано. В защиту Голунова прошли несколько уличных акций.

Экспертиза не выявила никаких следов контакта Голунова с наркотиками. Кроме того, ранее в МВД признали, что предъявленные в качестве доказательств его причастности к преступлению фотографии, были сделаны не в его квартире и к делу отношения не имеют.