На фоне массовых протестов в Тбилиси ушел в отставку глава парламента Ираклий Кобашидзе

Партия «Грузинская мечта» в связи с этим заявила, что со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности обществу и подтверждает это своими действиями.

Протесты в Грузии продолжаются со вчерашнего вечера. Полиция при разгоне демонстрантов применила силу. Более двухсот человек пострадали, 305 были задержаны. Люди вышли на улицы Тбилиси, протестуя против появления в кресле спикера парламента российского депутата. Сергей Гаврилов открывал заседание Межпарламентской ассамблеи православия.



Граждане Грузии, недовольные работой правительства, вновь соберутся сегодня вечером у здания парламента в Тбилиси.

Они будут требовать отставки нескольких чиновников и обновления политического курса, рассказала «Эху Москвы» член оппозиционной партии «Национальное движение» Саломе Самадашвили. По словам Самадашвили, полицейские накануне не просто разогнали митинг, а преследовали протестующих по всему Тбилиси до утра.

В результате беспорядков пострадали 240 человек, в том числе, полицейские. Последние применяли против протестующих слезоточивый газ и дубинки. Поводом к беспорядкам послужило присутствие в здании пленарных заседаний парламента российских депутатов. Один из них оказался в кресле спикера, открывая Мжпарламентскую ассамблею православия.