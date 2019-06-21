В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников

Во всяком случае, это утверждает мама восьмилетнего мальчика, учащегося в школе №16 города Минусинск.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе весьма престижной в городе школы №16, Нина Пирогова, устроила в классе нечто сродни действиям экспертов-криминалистов. Поводом стала якобы произошедшая кража денег. Во всяком случае, о том, что такой способ оказать давление на детей и провести «расследование» использовала завуч, рассказала мать одного из учеников Екатерина Покидова. По ее словам, это далеко не первый случай унизительных и довольно специфических практик. Об этом женщина сообщила в беседе с корреспондентом красноярского телеканала ТОН.

Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».

По информации красноярских журналистов, педагогу по результатам внутреннего расследования назначили первое за два десятка лет учительской работы взыскание. В чем оно выражается, не уточняется.