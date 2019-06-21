Иранские военные показали журналистам обломки сбитого накануне американского беспилотника

В Тегеране уверяют, что не раз предупреждали разведывательный аппарат до того как его уничтожить.

Фрагменты некоего аппарата и части фюзеляжа показало командование силами Корпуса стражей исламской революции. Военные заявили, что это именно сбитый беспилотник. Фотографии опубликовало агентство Тасним.

Обломки извлекли из иранских территориальных вод, сообщило командование. Военные также объявили, что беспилотник сопровождал американский самолёт-разведчик, на борту было 35 человек. Иран мог его сбить, но не стал этого делать, передаёт Тасним. Тегеран с самого начала заявлял, что аппарат Global Hawk сбили, когда он скрытно пересёк воздушную границу Ирана на юге страны. У США своя версия. Беспилотник в момент атаки ракетой «земля-воздух» находился над международными водами. Пентагон опубликовал соответствующие снимки. Отношения между двумя странами обостряются. Президент США Дональд Трамп в ответ на сбитый дрон хотел ночью нанести военный удар по Ирану, но в последний момент отменил решение, пишет New York Times. По данным агентства Reuters Тегеран получил от США предупреждение о планируемом ударе. Иран на это ответил, что любая атака будет иметь региональные и международные последствия. Послание Трампа и ответ Тегерана были переданы при посредничестве Омана.

Управление гражданской авиации США запретило гражданским самолётам полёты у берегов Ирана. На этом фоне два бомбардировщика B-52, способные нести, в том числе, крылатые ракеты большой дальности, пролетели поблизости от Ирана. Их сопровождали истребители F-15.