В отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобакидзе

Это был одним из требований участников акций протеста в Тбилиси, которые переросли в беспорядки. Пострадали накануне 240 человек. Полиция применяла в отношении протестующих слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Непосредственным поводом к выходу людей на улицы послужило присутствие российских депутатов в здании парламента Грузии.

Протесты в грузинской столице не связаны с международной повесткой, а вызваны внутриполитическими проблемами. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Властям невыгодно применять силу к протестующим, иначе авторитету правящих кругов будет нанесен огромный ущерб, считает эксперт. В ближайшее время может начаться новый период политической нестабильности в Грузии, добавил Федор Лукьянов.