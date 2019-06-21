Глава Союза журналистов Дагестана приветствует акцию трех республиканских газет в поддержку арестованного журналиста

Глава Союза журналистов Дагестана Али Камалов приветствует акцию трех республиканских газет, которые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом А.Камалов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я поддерживаю эту акцию. Столько свободы слова, сколько есть в Дагестане, нет в других регионах России. Поэтому эти три газеты вышли с такой первой полосой в надежде, что правоохранительные органы будут объективно решать вопрос с делом Гаджиева», — сказал А.Камалов.

Он отметил, что обсуждал ситуацию вокруг Гаджиева с главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым". «Он, как и мы, держит руку на пульсе», — заключил А.Камалов.