Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета по собственному желанию, — утверждают в министерстве культуры региона. Там говорят, что дирижер рассчитывает уделять больше времени творчеству. В частности, Курентзис останется худруком Международного Дягилевского фестиваля. Сегодня официально объявлено о решении режиссера оставить пост руководителя Пермского театра оперы и балета.