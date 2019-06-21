Россия отложила запуск ракеты Протон-М из-за, предположительно, проблем с аккумулятором аппарата, который планировали вывести на орбиту.

Старт с Байконура был намечен на сегодня в четвёртом часу дня по Москве. Его перенесли на сутки. В Роскосмосе объяснили это цитата «выявленными замечаниями». Что именно вызвало претензии — в госкорпорации не уточнили. Там лишь отметили, что проблема не критична. «Выявили неполадку, сейчас починят и запустят», — так сказали Интерфаксу в пресс-службе космического ведомства. По неофициальной информации, специалисты разбираются с орбитальным телескопом Спектр. Там предположительно возникли неполадки с зарядкой аккумулятора. Незадолго до старта оказалось, что батарея телескопа разрядилась, пишет Московский комсомолец со ссылкой на осведомлённый источник в ракетно-космической отрасли. О том, что всему виной стал аккумулятор, сообщает и агентство ТАСС со ссылкой на свой источник. Аппарат, который планировали отправить на орбиту – совместный российско-немецкий проект. Спектр предназначен для изучения чёрных дыр во Вселенной. Протон-М остаётся на стартовой площадке. Если проблему до завтра не решат, запуск отложат на 12е июля.

Телескоп начнёт активную работу только через три месяца после запуска. На орбите аппарат по плану должен провести 6 с половиной лет.