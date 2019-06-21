Накануне несколько тысяч демонстрантов предприняли попытку штурма здания парламента. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, в том числе, 80 полицейских. Причиной массовых протестов стало присутствие российских депутатов в здании парламента Грузии. Россиянин Сергей Гаврилов обратился к делегатам Международной ассамблеи православия, сидя в кресле председателя парламента.