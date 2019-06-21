На канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружили течь

На канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля, где в январе из-за протечки какое-то время было парализовано автомобильное движение, вновь обнаружили течь. Из-за этого, как пишет газета «Коммерсант», навигация здесь в ближайшее время возобновлена не будет.

Если на канале имени Москвы на Северо-Западе столицы и нашли новую протечку, то на движении транспорта в тоннеле это никак не сказалось — оно открыто во всех направлениях. Автомобилей экстренных служб, которые занимались бы ликвидацией пробоины, также нет, впрочем, как и строительной техники, которая занимается ремонтом дамбы. С той стороны, где в январе произошло размывание грунта, лишь два небольших экскаватора, трактор и несколько неспешных рабочих. На параллельной каналу улице над укладкой тротуаров работает примерно столько же людей. Воды между шлюзами в настоящий момент почти нет. Как писал «Коммерсант», ее сбросили в аварийном порядке после обнаружения течи. С другой стороны от места, где продолжаются укрепительные работы, от опорной конструкции остался лишь скелет. Неизвестно, планируется ли восстановление этой стены и влияет ли она на прочность канала, но в целом кажется, что работы здесь далеки от завершения.

В Российской палате судоходства подсчитали, потери всех судоходных компаний могут составить около 2 млрд рублей, если аварийный участок не откроется в текущую навигацию.