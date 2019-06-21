СМИ: Трамп неожиданно отменил свое решение осуществить серию ударов по военным объектам Ирана

Дональд Трамп неожиданно отменил свое решение осуществить серию ударов по военным объектам Ирана, сообщают некоторые американские издания.

Ранее одобрив авиаудары в ответ на сбитый иранскими ПВО беспилотник США, который, как утверждают в Тегеране, залетел на его территорию, Трамп отозвал свой приказ, когда авианосцы уже выдвинулись на боевые позиции, а истребители поднялись в воздух, пишет газета Нью-Йорк таймс. Операция была назначена на предрассветные часы пятницы, чтобы избежать массовых потерь среди гражданского населения и военных. Целью ударов должны были стать иранские радары и ракетные установки. Неясно, было ли это просто отменой первоначального решения со стороны президента или это было продиктовано причинами стратегического и материально-технического характера, так же как непонятно, стоит ли ждать авиаударов в ближайшее время, отмечает автор публикации. Военный эксперт, выступавший накануне в вечерней программе телеканала Си-эн-эн, заметил, что в администрации США по таким вопросам довольно часто возникают разногласия, как это было ранее во время принятия решения об авиаударах по военным объектам в Сирии. Лидер демократического меньшинства в Сенате, комментируя действия президента, заметил, что он не имеет права отдавать такие приказы без одобрения Конгресса.

Иранские государственные СМИ сообщают, что американский беспилотник был сбит ракетой класса «земля-воздух» над территорией южной провинции Ормозган, в то время как США утверждают, что дрон находился в международном воздушном пространстве.