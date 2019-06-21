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Эксклюзив Эха 14:07, 21 июня 2019

Чеченский правозащитник Оюб Титиев сегодня вышел на свободу

Глава грозненского «Мемориала» покинул территорию колонии-поселения в Аргуне, где он отбывал наказание по делу о хранении наркотиков в крупном размере. В начале этого месяце суд принял решение об условно-досрочном освобождении. Сам правозащитник сказал журналисту «Эха» Маше Майерс, что пока не знает, возобновит ли «Мемориал» работу в республике.

Оюб Титиев был приговорен к 4 годам лишения свободы. Он и его сторонники говорили, что дело против правозащитника сфабриковано. В защиту Титиева выступили общественные деятели и организации – как в России, так и за рубежом.



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