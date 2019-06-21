Три дагестанских еженедельника сегодня вышли с одинаковой первой полосой

Таким образом они поддержали редактора издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Помимо «Черновика» с фразой «Я/Мы – Абдулмумин Гаджиев» вышли «Свободная республика» и «Новое дело». Гаджиева на этой неделе арестовали по обвинению в финансировании террористов. он эти обвинения отрицает.

Гаджиев добавил, что никогда не занимался сбором денежных средств. Деньги он переводил только благотворительному фонду «Надежда». Его соратники уверены, что силовики преследуют журналиста за его профессиональную деятельность.