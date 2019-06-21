Накалилась обстановка в Тбилиси. Накануне акция протеста у здания парламента Грузии переросла в столкновения

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным Минздрава республики, пострадали не менее 240 человек, из них 80 – это силовики. Сообщается, что травмы получили и журналисты. Причем оператор одного из телеканалов лишился глаза, когда ему в лицо попала резиновая пуля.

Волнения начались в связи с визитом в Грузию делегации российских депутатов. Во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия глава делегации коммунист Сергей Гаврилов сел в кресло грузинского спикера. Кроме того, оппозиция обвинила его в участии в войне на стороне Абхазии.

Власти Грузии не справились со своими обязательствами и подвергли риску жизнь и здоровье участников международной делегации. Об этом на пресс-конференции заявил российский депутат Сергей Гаврилов, чье выступление накануне спровоцировало массовые беспорядки в Грузии.

Сергей Гаврилов также рассказал, что один из делегатов от Украины примкнул к радикально настроенным протестантам, из-за чего его не допустили к заседанию ассамблеи православия.

Грузинский президент обвиняет Москву в организации протестов в Тбилиси. Саломе Зарубишвили называла Россию, цитата, «врагом и оккупантом». Она считает, что российское руководство стремится осуществить раскол в республике и спровоцировать внутренне противостояние. Сообщается, что Зарубишвили прервала свой визит в Белоруссию и возвращается домой.

В свою очередь, в Кремле считают произошедшее в столице Грузии, цитата, «русофобской провокацией». Особое беспокойство, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вызывает тот факт, что Грузия является излюбленным местом отдыха многих российских граждан.

Жители Грузии съезжаются в Тбилиси для участия в протестах, они считают, что действующее правительство должно покинуть парламент. Об этом «Эху» рассказал грузинский журналист Зураб Читая. Власти не делали никаких официальных заявлений и даже не извинились перед недовольными гражданами, отметил Зураб Читая. Журналист отметил, что люди пытаются всячески дистанцироваться от политических партий и подчеркнуть народный характер протеста.

Граждане Грузии, недовольные работой правительства, вновь соберутся сегодня вечером у здания парламента в Тбилиси. Придёт гораздо больше людей, чем было вчера, они будут требовать отставки нескольких чиновников и обновления политического курса. Об этом «Эху» рассказала член оппозиционной партии «Национальное движение» Саломе Самадашвили.

Полицейские накануне не просто разогнали митинг, а преследовали протестующих по всему Тбилиси до самого утра, добавила Саломе Самадашвили.