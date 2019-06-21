Протесты в Тбилиси являются русофобской провокацией, — считают в Кремле
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, произошедшее, безусловно, вызывает озабоченность Москвы. Он подчеркнул, что Грузия – страна, которую регулярно посещает большое количество российских туристов, и поэтому возникает вопрос об их безопасности.
Реакция грузинской оппозиции на выступление российского депутата в местном парламенте совершенно необоснованна. Об этом РБК рассказал один из участников делегации, депутат Николай Земцов.
Николай Земцов добавил, что работа Межпарламентской ассамблеи православия будет продолжена на другой площадке.
В результате беспорядков в Тбилиси накануне пострадали боле двухсот человек. Протесты были вызваны тем, что международное мероприятие в парламенте Грузии открыл российский депутат.