По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, произошедшее, безусловно, вызывает озабоченность Москвы. Он подчеркнул, что Грузия – страна, которую регулярно посещает большое количество российских туристов, и поэтому возникает вопрос об их безопасности.

Реакция грузинской оппозиции на выступление российского депутата в местном парламенте совершенно необоснованна. Об этом РБК рассказал один из участников делегации, депутат Николай Земцов.

Николай Земцов добавил, что работа Межпарламентской ассамблеи православия будет продолжена на другой площадке.

В результате беспорядков в Тбилиси накануне пострадали боле двухсот человек. Протесты были вызваны тем, что международное мероприятие в парламенте Грузии открыл российский депутат.