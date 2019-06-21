В Бразилии продолжается Кубок Америки пор футболу

В очередном матче один из фаворитов турнира – команда Уругвая – не смогла переиграть сборную Японии.

Японцы на старте турнира были разгромлены футболистами Чили со счетом 4-0. И многие поторопились выкинуть их из борьбы за выход в плей-офф Кубка Америки. Однако матч с главным фаворитом группы показал, что азиатов рано списывать со счетов. Более того, по ходу встречи с Уругваем японцы дважды вели в счете. А молодой полузащитник страны восходящего солнца Кодзи Миёси, проводивший лишь вторую игру за национальную сборную, оформил дубль. Уругвай в итоге спасся – ничья 2-2. Однако такой результат заметно осложнил расклад сил в группе. Завтра в этом квартете Перу сыграет с футболистами Эквадора. В случае победы последних, все четыре команды перед заключительным туром будут претендовать на выход в четвертьфинал.

Футболисты Японии, наряду со сборной Катара, выступают на Кубке Америки в качестве приглашенных команд.