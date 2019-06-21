Оперативника ФСБ в Петербурге отправили под домашний арест после получения взятки

Как сообщает портал «Фонтанка ру», изначальная сумма, которую должен был заплатить коммерсант, составляла 20 миллионов рублей.

Силовика, работавшего в Кировском районе Санкт-Петербурга Кирилла Либена задержали при получении 10-и миллионов от столичного коммерсанта. Операцию проводили сотрудники собственной безопасности ФСБ, которые приехали из Москвы. По версии следствия, Либен должен был передать эти деньги не названному лицу, дабы решить вопрос по материалу проверки, которую в отношении предпринимателя провели представители МВД. Автор портала Фонтанка Ру и бывший полицейский Евгений Вышенков предположил, что достаточно мягкая мера в виде домашнего ареста силовика — это последствия его признания и раскрытия преступной схемы, а также сдача имён всех участников сделки.

Примечательно, что данный сотрудник ФСБ уже ранее попадал в сводки новостей. Правда тогда это случилось не из-за действий силовика в рабочее время. Либен судился с представителем уголовного розыска, который якобы избил его в одном из петербургских баров. Данного сотрудника после разбирательства уволили со службы.

В соответствии со статьёй, по которой Либену предъявили обвинения, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.