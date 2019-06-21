Не менее 240 человек пострадали в результате столкновений в Грузии

Беспорядки вспыхнули минувшей ночью у здания парламента. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. Среди пострадавших немало силовиков, также травмы получили большое количество журналистов.

Поводом для протестов стал визит делегации российских парламентариев на заседание Межпарламентской ассамблеи в Тбилиси. А непосредственной причиной – депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, который сел во время заседания в кресло спикера грузинского парламента, рассказал «Эху» журналист Егор Кроптев.

Массовые беспорядки в Грузии стали результатом антироссийской провокации. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Русофобия в Грузии вызывает особое беспокойство, поскольку эта страна – излюбленное место отдыха российских туристов, добавил Дмитрий Песков.