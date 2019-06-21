«Прямая линия» с президентом Путиным «однозначно понравилась» населению – Кремль

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным «однозначно понравилась» населению. Такое мнение выразил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» об оценке мероприятия.

«Уже есть определенные опросы, которые были оперативно проведены. Сейчас мы их тщательно будем смотреть, изучать. Можем констатировать одно: «линию» ждали, слушали и смотрели. В большей части «линия» однозначно понравилась», — сказал он.

Как отметил Д.Песков, «прямая линия» была информативна, востребована и конкретна". «На ней были затронуты те вопросы, которые поднимали россияне, направляя свои обращения»,— заключил он.