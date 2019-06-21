Дело журналиста Ивана Голунова стало результатом междоусобной войны силовиков, пишет «Новая газета», Одной из сторон конфликта издание называет одного из руководителей московского управления ФСб Марата Медоева. Другой — экс-заместителя начальника УСБ ФСБ Олега Феоктистова. Также, добавляет издание, в этой междоусобной войне силовики использовали чиновников и полицию. Ивана Голунова задержали, а после обвинили в причастности к наркоторговле. Позже обвинения с него сняли в связи с непричастностью. Этому предшествовала большая общественная кампания в его защиту.