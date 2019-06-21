Дело журналиста Ивана Голунова стало результатом междоусобной войны силовиков, пишет «Новая газета»
Дело журналиста Ивана Голунова стало результатом междоусобной войны силовиков, пишет «Новая газета», Одной из сторон конфликта издание называет одного из руководителей московского управления ФСб Марата Медоева. Другой — экс-заместителя начальника УСБ ФСБ Олега Феоктистова. Также, добавляет издание, в этой междоусобной войне силовики использовали чиновников и полицию. Ивана Голунова задержали, а после обвинили в причастности к наркоторговле. Позже обвинения с него сняли в связи с непричастностью. Этому предшествовала большая общественная кампания в его защиту.