Известный испанский футболист Фернандо Торрес завершает спортивную карьеру

Пресс-конференцию по этому поводу 35-летний форвард пообещал дать в воскресенье.

«Эль Ниньо», как прозвали Торреса, начинал свою карьеру в мадридском «Атлетико». Выступал за английские «Ливерпуль» и «Челси», с которым выиграл оба еврокубковых трофея, а также итальянский «Милан». 2 года назад Торрес вернулся в родной клуб и во второй раз стал победителем Лиги Европы.

Впрочем, наибольших успехов форвард добился в составе национальной команды. За сборную Испании Торрес отыграл 110 матчей, забил 38 голов, в том числе победный — в финале чемпионата Европы 2008 года. Торрес также является чемпионом Европы 2012 года и чемпионом мира 2010-го.

Свой последний сезон в большом футболе Фернандо Торрес провел на японский клуб «Саган Тосу»