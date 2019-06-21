Выросло число пострадавших в результате столкновений в Тбилиси

По данным Минздрава Грузии, травмы получили, по меньшей мере, 240 человек, из них 80 – это полицейские. Выступления оппозиции начались накануне вечером, ночью они перешли в беспорядки. Тысячи людей требовали отставки спикера грузинского парламента. Поводом стал визит делегации российских депутатов на Межпарламентскую Ассамблею православия.

В Москве считают, что оппозиция намеренно воспользовалась этой поездкой и стремится нанести помешать нормализации отношении России и Грузии. Зам.пред думского комитета по международным делам справедливоросс Алексей Чепа сказал в интервью РБК, что считает случившееся заранее подготовленной провокацией.

Чепа подчеркнул, что в нормальном парламенте не должно быть радикальных партий как это происходит на Украине и в Грузии.