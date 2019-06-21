Глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Он был освобожден из колонии-поселения в чеченском городе Аргуне – вступило в силу решение об условно-досрочном освобождении правозащитника.

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» первым делом выйдя из ворот аргунской колонии лично поприветствовал своих многочисленных родственников. После объятий и теплых слов – рукопожатия с коллегами и несколько слов журналистам.

Сейчас Титиев уже у себя дома. Ранее Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты Титиева об УДО – обжаловать мартовский приговор судьи Мадины Зайнетдиновой в виде 4 лет лишения свободы адвокаты посчитали нецелесообразным. Титиева задержали в январе 2018 года, на него завели дело о хранении наркотиков. Он провел в заключении полтора года. Обвинение, на многочисленные несостыковки в котором указывали адвокаты, исходило из того, что Титиев вез на работу в салоне автомобиля сверток с марихуаной весом более двухсот граммов, и еще некоторое количество марихуаны якобы было рассыпано на полу. Правозащитник и бывший школьный учитель вины никогда не признавал и последовательно доказывал, что наркотики ему подбросили силовики.

В «Мемориале» заявили, что правозащитный центр в том или ином виде все-таки продолжит работу в Чечне. Однако, постоянного представительства в республике уже не будет.