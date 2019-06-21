Возобновление судоходства по каналу имени Москвы на северо-западе столицы отложено на неопределённый срок

В Тушинском тоннеле, который располагается под каналом, обнаружили новую протечку, пишет газета «Коммерсантъ». По её сведениям, проблему обнаружили накануне, из-за чего экстренно сбросили воду из канала.

Размыв и серьёзное подтопление в Тушинском тоннеле первый раз произошли в начале года. Сейчас, как отмечает издание, прекращена поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт. Судовладельцы несут миллионные убытки.