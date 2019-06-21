Ещё один российский предприниматель из так называемого «списка Титова» вернулся на родину

Это Роман Стародубец, которого обвиняли в махинациях с кредитами на ремонт участка газопровода «Северный поток». Как пишет газета РБК, бизнесмен уже находится в Санкт-Петербурге. Он стал восьмым из списка, вернувшимся домой. Ранее Генпрокуратура заверила уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова в том, что отменила решение о розыске и аресте Стародубца.

В начале года бизнес омбудсмен представил президенту Владимиру Путину список российских предпринимателей, которые готовы вернуться в обмен на отказ от их ареста.