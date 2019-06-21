Число пострадавших в результате столкновений в Тбилиси выросло до 240 человек

Из них 80 – это полицейские, передаёт грузинский Первый канал со ссылкой на Министерство здравоохранения. Многие издания отмечают, что среди пострадавших немало журналистов.

Беспорядки у здания грузинского парламента вспыхнули минувшей ночью. Этому предшествовала акция протеста оппозиции. Она была связана с визитом в республику делегации российских депутатов. Лидеры оппозиции говорят, что намерены этим вечером продолжить акцию.