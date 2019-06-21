Депутат Рады: Зеленский готовится к встрече с Путиным

Об этом Народный депутат Михаил Поплавский объявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Команда готовится, потому что выезжать нужно с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно» — заявил депутат. Он добавил, что перед встречей нужно проработать разные предложения, а потом президенты уже примут согласованное решение.

Ранее Зеленский давал интервью немецкому телеканалу, в нем он сообщил, что на первой встрече с Путиным хочет сказать ему о том, что «Крым и Донбасс — это Украина»

Пока представители президентов обеих стран не сообщали, что возможная встреча начала обсуждаться. Не сообщалось официально и том, что Путин с Зеленским как-то контактировали, с момента избрания последнего президентом Украины.