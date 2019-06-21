Власти США запретили своим авиакомпаниям полёты у берегов Ирана

Это произошло спустя сутки после уничтожения Тегераном американского беспилотника. Пентагон утверждает, что аппарат не пересекал иранскую границу.

Американским самолётам запрещено летать над Ормузским проливом и Оманским заливом – воздушное пространство над ними контролирует Иран. Об экстренных мерах авиакомпаниям объявило управление гражданской авиации США. В ведомстве пояснили, что запрет вызван эскалацией политической напряжённости в регионе и усилением военных действий. В зоне, где иранские военные сбили американский беспилотник, в тот момент находилось множество гражданских самолётов, подчёркивается в предупреждении. Сколько продлится запрет – пока неясно. Ещё до появления приказа американская компания United Airlines приостановила полеты из аэропорта Ньюарка в индийский Мумбай, маршрут пролегал в том числе через Иран. Это объяснили обстановкой в Исламской республике. Тегеран сутки назад заявил, что уничтожил разведывательный беспилотник Global Hawk, который, как утверждали военные, пересёк границу. Пентагон позже опубликовал маршрут сбитого ракетой класса «земля-воздух» дрона. На снимках видно, что он не вторгался в воздушное пространство Ирана. Траектория полёта пролегала над международными водами.

Президент США назвал большой ошибкой уничтожение беспилотника. Дональд Трамп по информации газеты New York одобрил решение нанести удары по Ирану, в том числе по радиолокационной станции и ракетным установкам, но в последний момент операцию отменил.