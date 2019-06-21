Обострилась обстановка в столице Грузии

Накануне вечером в Тбилиси начались протесты в связи с приездом группы российских парламентариев на Межпарламентскую Ассамблею православия. Участники акции потребовали отставки спикера грузинского парламента. Ночью, когда некоторые митингующие попытались прорваться в здание законодательного органа, полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным властей, пострадали почти 70 человек, больше половины из них – это полицейские.

Между тем, сообщается, что среди пострадавших немало журналистов. Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера. Один из участников делегации депутат от «Единой России» Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.

Земцов добавил, что работа межпарламентской Ассамблеи православия продолжится уже на другой площадке.