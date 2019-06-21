Чеченский правозащитник Оюб Титиев несколько минут назад вышел на свободу

Он покинул территорию поселения в Аргуне. Кадры первых минут Титиева на свободе опубликовал Инстаграм правозащитного центра «Мемориал». Титиев заверил журналистов, что он и не прекращал правозащитную деятельность и оставлять её не собирается.

Титиев был осуждён на 4 года лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Сам он вины не признавал. В его поддержку выступили известные российские и зарубежные общественные деятели и организации. Они уверены, что его преследуют за правозащитную деятельность.

Неделю назад суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.