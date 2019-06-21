Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

В прошлом году в России самый высокий показатель смертности зафиксировали от рака поджелудочной железы.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

В 2018 году коэффициент смертности от этого вида рака составил почти 40 процентов.

Следующими в списке заболеваний с высоким процентом летальных исходов стоят рак печени, рак пищевода, рак органов дыхания.

Низкие показатели смертности фиксируются при раке кожи (кроме меланомы), щитовидной железы, губы, тела матки и молочной железы.