Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне
В прошлом году в России самый высокий показатель смертности зафиксировали от рака поджелудочной железы.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.
В 2018 году коэффициент смертности от этого вида рака составил почти 40 процентов.
Следующими в списке заболеваний с высоким процентом летальных исходов стоят рак печени, рак пищевода, рак органов дыхания.
Низкие показатели смертности фиксируются при раке кожи (кроме меланомы), щитовидной железы, губы, тела матки и молочной железы.