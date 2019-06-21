Федеральное Управление гражданской авиации США запретило американским лайнерам летать в воздушном пространстве Ирана

Речь идёт о районах Оманского залива и Ормузского пролива, передаёт агентство Рейтер.

Это произошло после нового обострения ситуации в регионе. Накануне Иран сбил американский беспилотник. В Тегеране настаивают, что это произошло над их территорией американские военные утверждают, что аппарат не пересекал иранской границы.

Между тем, крупный голландский перевозчик KLM объявил, что его самолёты также будут избегать пролёта над территорией Ирана.