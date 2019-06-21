Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта»

Как передаёт местное телевидение, они сожгли обнаруженные в помещении партийные флаги, а кроме того разбили стёкла у нескольких машин, припаркованных неподалёку.

Протесты в грузинской столице вспыхнули накануне. Сообщается, что это связано с визитом в республику делегации российских парламентариев. В результате столкновений пострадали около 70 человек, десятки задержаны. Президент Грузии, как сообщается, прерывает визит в Белоруссию и возвращается домой.

Впрочем, по словам представителей Саломе Зарубишвили, она не отменила переговоры со своим белорусским коллегой.